У Харківській області відкрили справу за фактом пожежі у садибі Шидловських

За попередніми даними, пожежа сталася у зв'язку з необережним поводженням з вогнем.

У Харківській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у садибі Шидловських у селищі Старий Мерчик.

Читайте такожНа Харківщині пожежею знищена пам’ятка культурної спадщини Садиба Шидловських

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Юрія Ковальова.

За його відомостями, кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу), відкрито сьогодні, 24 квітня. Валківський відділ Дергачівської місцевої прокуратури процесуально керує у кримінальному провадженні.

За попередніми даними, пожежа сталася у зв'язку з необережним поводженням з вогнем. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини справи.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у старовинній садибі Шидловських, побудованій в 1776-1778 роках, сталася в ніч з 15 на 16 квітня поточного року. Будівля входить до складу Палацово-паркового комплексу Старомерчанської пам'ятки культурної спадщини національного значення у смт Старий Мерчик Валківського району.

Вогонь помітили не відразу. Він швидко поширився. Горів дах, перекриття та частина приміщень другого поверху будівлі. Загальна площа пожежі склала близько 550 кв. м.