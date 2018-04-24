У Харківській області відкрили справу за фактом пожежі у садибі Шидловських

17:47, 24 квітня 2018
Суспільство
1200 0
Вікісховище

Читайте такожНа Харківщині пожежею знищена пам’ятка культурної спадщини Садиба Шидловських

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Юрія Ковальова.

За його відомостями, кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу), відкрито сьогодні, 24 квітня. Валківський відділ Дергачівської місцевої прокуратури процесуально керує у кримінальному провадженні.

За попередніми даними, пожежа сталася у зв'язку з необережним поводженням з вогнем. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини справи.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у старовинній садибі Шидловських, побудованій в 1776-1778 роках, сталася в ніч з 15 на 16 квітня поточного року. Будівля входить до складу Палацово-паркового комплексу Старомерчанської пам'ятки культурної спадщини національного значення у смт Старий Мерчик Валківського району.

Вогонь помітили не відразу. Він швидко поширився. Горів дах, перекриття та частина приміщень другого поверху будівлі. Загальна площа пожежі склала близько 550 кв. м.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Харківщина#памятник