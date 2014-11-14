Черкаська міськрада визнала ОУН-УПА воюючою стороною за незалежність України

45 депутатів міськради проголосували за проект постанови депутатської фракції ВО "Свобода" Про визнання воїнів ОУН-УПА воюючою стороною у визвольній боротьбі за незалежність України".

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Також депутати Черкаської міськради вирішили звернутися до Верховної Ради і до президента з приводу визнання воїнів ОУН-УПА воюючою стороною на загальнодержавному рівні.

Крім того, своїм рішенням депутати доручили управлінню соцзахисту населення міста включити 14 ветеранів ОУН-УПА, які проживають у Черкасах, в обласну програму "Турбота". А виконкому Черкаської міськради доручено організувати щорічні заходи по вшануванню пам'яті воїнів ОУН-УПА.

Як повідомляв УНІАН,14 жовтня будівля Верховної Ради України пікетували активісти ВО "Свобода" з вимогою прийняти закон про визнання ОУН і УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Проте ВР так і не включила до порядку денного своєї роботи проект закону про визнання Організації українських націоналістів і Української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України (№2111а).