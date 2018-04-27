Суд на Дніпропетровщині виніс вирок палійці сміття, яка знищила 200 га лісу

Жінка палила сміття на своїй ділянці, але через вітер вогонь перекинувся на сусідній хвойний масив.

Петропавлівський суд на Дніпропетровщині виніс вирок 66-річні жінці, яка своєю недбалістю спричинила масштабну пожежу, в якій згоріло 200 га лісу.

Жінку засудили до двох років умовного ув'язнення та забов'язали компенсувати збитки, спричинені пожежею, а це близько 220 тисяч гривень, йдеться у сюжеті ТСН.

У минулому році на власній присадибній ділянці жінка палила сміття, і вогонь перекинувся на сусідній хвойний масив. Пожежа була такою масштабною, що двадцять машин рятувальників, два літаки та гвинтокрил не могли загасити вогонь понад добу.

За знищення лісу жінка могла отримати три роки за ґратами, однак, оскільки вона визнала свою провину, суд призначив їй умовне покарання та штраф.