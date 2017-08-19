На Дніпропетровщині намагаються загасити лісову пожежу

На Дніпропетровщині протягом дня намагалися загасити масштабну лісову пожежу. Окрім традиційної техніки, рятувальники залучили два літаки та ґвинтокрил, що виливають тонни води з неба, йдеться в сюжеті ТСН.

Петропавлівське лісництво спалахнуло близько 9:00 ранку. За сильної спеки та потужного вітру вогонь швидко охопив 55 гектарів. Половина площі займання – це верховий ліс. Загрози для населених пунктів наразі немає, повідомляють рятувальники. Водночас є ризик поширення полум'я – через сильні пориви східного вітру до 12 метрів за секунду.

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Як повідомили в ДСНС, станом на 21:00 18 серпня до гасіння пожежі було залучено 155 осіб, 38 одиниць пожежної та спеціальної техніки. Для проведення гасіння залучено від ДСНС 2 літака АН-32П та вертоліт МІ-8.

Авіацією ДСНС на осередки пожежі здійснено 6 скидів (48 тонн води). Також, до вечора вдалося локалізувати два осередки пожежі.

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Як повідомлялося, площа лісових пожеж в Україні зросла вдесятеро, а кількість кадрів охоронців лісу зменшилася прямо пропорційно. Лісників сходу та півдня забули записати в програму видатків державного бюджету, тож тепер свою зарплату змушені перераховувати для них лісники заходу та центру України. Водночас протягом 15-18 серпня на території України очікувалася пожежна небезпека 5-го класу.