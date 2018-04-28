У Реви заявили, що з початку нового опалювального сезону право на субсидії можуть втратити до 20% одержувачів

Нові правила призначення субсидій повинні підвищити ефективність програми житлових субсидії, кажуть чиновники

Приблизно 15-20% тих, хто сьогодні отримує субсидії, можуть втратити право на пільги

Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

Він нагадав, що субсидії можуть втратити люди, що мають нові автомобілі.

"Це автомобілі молодше 5 років. Тобто, не сам факт здійснення покупки протягом останніх 5 років, а наявність автомобіля, з дня випуску якого пройшло менше часу. Тобто, це досить цінні речі", - пояснив він.

Також на субсидію не зможуть претендувати ті, хто має житло з великою квадратурою.

"Для квартир це 120 квадратних метрів, для будинків - 200. Але є виняток для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу - тобто там, де активно проживає велика кількість громадян", - розповів Музиченко.

За його словами, нові правила призначення субсидій повинні підвищити ефективність програми житлових субсидій.

"Передбачено більше стимулів для того, щоб наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування і отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували", - сказав Музиченко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни в програму призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує доходи, має великі будинки або квартири чи має тіньову зайнятість.