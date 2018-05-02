Загадкова загибель журналіста у Києві: незадовго до вибуху він змінив водія і видалився з соцмережі (відео)

Поліція максимально засекретила розслідування вибуху, який забрав життя журналіста Кукси.

1 травня на Байковому кладовищі у Києві попрощалися з журналістом Віталієм Куксою, який минулої п’ятниці став жертвою вибуху в легковому автомобілі на Позняках, повідомляє ТСН.

45-річний Кукса служив в АТО зв'язківцем, багато писав про військову техніку. За попередніми даними, граната розірвалася саме в його руках, а за кермом авто був 24-річний Андрій Сіроштан. Те, що сталося в машині, нардеп Ігор Мосійчук назвав сімейними розборами між вітчимом і пасинком. У поліції цю інформацію офіційно не підтвердили ще й досі, але її спростовують друзі загиблого.

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"В автомобілі був хлопець доньки", - кажуть вони. Друг загиблого Сергій Супрун відкидає будь-які сімейні сварки із застосуванням гранати та розповідає, що близькі помітили зміни в поведінці Віталія. За кілька днів до інциденту він змінив водія і видалив свою сторінку в соцмережі.

Бойовий побратим Кукси Олег Халупський переконує, що Віталій умів поводитися зі зброєю, знав усі ризики поводження з гранатами, тож відкидає будь-які інсинуації навколо буцімто необережного поводження зі зброєю. "Те, що Віталік не став би гратись з гранатою – це факт. Він був дуже далекий від гранати. Міг користуватись, знав, що це таке, але гратися він би не став", - переконує побратим. Тож він, як і друзі загиблого, схиляються до версії про вбивство журналіста.

Іще в день інциденту лунала думка, що гранату в салон авто могли закинути. Тим часом поліція максимально засекретила розслідування вибуху. Наразі відомо, що потерпілий отямився і його допитали, він перебуває в лікарні, стан його критичний. Вхід до його палати охороняють. Також родичі письмово попередили лікарів про відповідальність за поширення будь-яких відомостей, тож медики ніякої інформації не надають.