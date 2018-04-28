Внаслідок вибуху гранати в автомобілі в Дарницькому районі Києва загинув журналіст - ЗМІ (відео)

Граната розірвалася в руках у загиблого журналіста Віталія Кукси. Причиною подій став сімейний конфлікт.

Внаслідок вибуху гранати в автомобілі в Дарницькому районі Києва загинув 45-річний журналіст Віталій Кукса.

Читайте такожУ Києві на Позняках загинув чоловік внаслідок вибуху автомобіля

Про це ТСН.uа стало відомо з власних джерел. Відомо, що Кукса був мобілізований і служив у зоні АТО зв'язківцем. Багато писав про війну і на військові теми. Публікувався в багатьох українських виданнях. Служив начальником Управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ в Держспецзв'язку. В цей час, за даними ТСН.uа, був офіційно безробітним.

Джерела також повідомили ім'я потерпілого - це 24-річний Андрій Сіроштан. Офіційного місця роботи не має. Саме він, за даними джерел, перебував за кермом.

Також джерела повідомляють, що граната розірвалася в руках у Кукси, а в машині знайшли пусковий важіль гранати. Причиною подій став сімейний конфлікт.

Як повідомляв УНІАН, увечері 27 квітня в Дарницькому районі Києва, на вул. Михайла Драгоманова вибухнув автомобіль «Шевроле». Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще одна дістала тілесні ушкодження.

Згідно з попередніми висновками експертів, в автомобілі вибухнула граната.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").