В історичній частині Дніпра відреставрують і обладнають підсвічуванням 15 старих будинків

З цього списку вісім будинків володіють історичною цінністю і є пам'ятками архітектури.

На містобудівній раді Дніпра проекти з реконструкції фасадів будинків у історичній частині міста запропонували відразу три розробники, і всі в цілому, з дрібними поправками, були схвалені.

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У список обраних для реставрації будівель потрапили будинки по проспекту Яворницького 88, 94, 96, 98, 104, 99, 101, 101а, 105, 109, 113, 115, а також будівлі на вулиці Курчатова №2 і №4, та вул. Пастера 2. З цього списку вісім будинків володіють історичною цінністю і є пам'ятками архітектури. Але й інші вельми показові.

Головною ж родзинкою всіх відновлювальних робіт стане підсвічування. Всі відреставровані будинки обладнають точковими світильниками на шарнірах. Вони прикрасять перші поверхи і окремі частини будівель. Так, у довгій п'ятиповерховій будівлі з восьмиповерховою кутовою вежею на розі пр. Дмитра Яворницького та вулиці Княгині Ольги підсвічуванням забезпечать останній поверх з декоративним карнизом, у чотириповерховій будівлі на пр. Яворницького 96 – два вертикальних ряди еркерів.

Максимальний ефект підсвічування буде мати, коли всі вікна в будинках будуть залишатися темними. В іншому випадку враження буде не таким яскравим.