У Дніпрі чоловік передав унікальну колекцію стародавнього посуду історичному музею міста (відео)
10:43, 18 квітня 2018Суспільство
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За тридцять років він назбирав близько тисячі експонатів.
У Дніпрі чоловік передав свою унікальну колекцію стародавнього посуду історичному музею міста.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Артефакти, яким дві з половиною тисячі років, бізнесмен підбирав під час прогулянок біля Каховського водосховища на околицях Нікополя, що на місці стародавнього городища скіфів.
За тридцять років такого хобі назбирав близько тисячі експонатів.
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