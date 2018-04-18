У Дніпрі чоловік передав унікальну колекцію стародавнього посуду історичному музею міста (відео)

10:43, 18 квітня 2018
Суспільство
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Артефакти, яким дві з половиною тисячі років, бізнесмен підбирав під час прогулянок біля Каховського водосховища на околицях Нікополя, що на місці стародавнього городища скіфів.

За тридцять років такого хобі назбирав близько тисячі експонатів.

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Теги: #Дніпро#музей