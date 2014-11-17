Наступного тижня ЄС буде перевіряти Україну на готовність до безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі в інтерв'ю журналістам повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за результатами зустрічі з профільним комісаром Європейської комісії Дімітрісом Аврамопулосом.

"Ми говорили з паном Дімітрісом Аврамопулосом про місії в рамках безвізового режиму, які відбудуться на наступному тижні. Результат попередніх місій достатньо позитивний", - сказав Клімкін.

Як повідомлялося, минулого року Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій лібералізації візового режиму і з вересня активно імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

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Зокрема, як зазначав представник України в ЄС Костянтин Єлісєєв, йдеться про чотири ключові напрями – це питання боротьби з нелегальною міграцією та реадмісія, питання громадянської безпеки, дотримання фундаментальних прав та свобод і безпека кордонів.

«Саме для перевірки по цих чотирьох напрямах ЄС направляє в Україну оціночні місії. Вже відбулися дві, готуються відповідні доповіді, і я впевнений, що їх висновки будуть позитивними", - підкреслював Єлісєєв.

Він також зазначав, що дві місії, які залишилися, мають відбутися до кінця поточного року, і вони будуть стосуватися громадянської безпеки та порядку і фундаментальних прав. Після цього також має бути підготовлена узагальнена доповідь про досягнутий Україною прогрес.

За словами Єлісєєва, запровадження безвізового режиму з ЄС залежить від України, яка має виконати необхідні технічні умови.

„Ми отримаємо безвізовий режим настільки швидко, наскільки швидко ми виконаємо технічні умови, які прописані у Плані лібералізації візового режиму. Отже, наразі м’яч - на нашому боці”, - переконаний український дипломат.