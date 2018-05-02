Суд дозволив затримати четвертого підозрюваного у нападі на Найєма

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - Магомед-Амін Саітов, який в день скоєння злочину вилетів літаком до Баку.

Прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного у нападі на народного депутата України від "Блоку Петра Порошенка" Мустафу Найєма.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва у Facebook.

Зазначається, що Київська місцева прокуратура №10 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання чоловіка, який підозрюється у нанесенні Найєму тілесних ушкоджень, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"У середу, 02.05.2018, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено в повному обсязі", - мовиться у дописі.

Крім того, зазначили у прокуратурі, у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органів слідства 1 травня його було оголошено у розшук. Дії нападника кваліфіковано за ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Читайте такожОдного з підозрюваних у нападі на Найєма відправили під домашній арешт

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомед-Амін Саітов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України, і оголошено у розшук. Як повідомив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко у Facebook, Саітов в день скоєння злочину вилетів літаком до Баку.

Сьогодні, 2 травня, одному із затриманих - Магомеду-Саліху Саітову - судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язала Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти строком до 30 червня 2018 року.