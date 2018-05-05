Встановлено попередню причину смерті водія, підозрюваного у скоєнні ДТП у Кривому Розі

У відомстві додали, що це – попередній діагноз. Остаточну причину встановлять експерти.

Водій легковика Mazda, якого підозрювали у скоєнні ДТП з 11 жертвами у Кривому Розі, помер від поліорганної недостатності.

Про це повідомили у Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України, передає «Радіо Свобода».

У відомстві додали, що це – попередній діагноз. Остаточну причину встановлять експерти.

У Мін'юсті підтвердили, що підозрюваний помер у слідчому ізоляторі. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

В обласному управлінні поліції зазначили, що кримінальне провадження за фактом ДТП залишається відкритими, а досудове розслідування триває.

Наразі у лікарні Кривого Рогу залишається восьмеро постраждалих у ДТП 17 квітня, один із них — у вкрай тяжкому стані.

2 травня мешканця Кривого Рогу Олександра Волкова, якого слідство вважає винним в порушенні ПДР, що призвело до загибелі 11 пасажирів маршрутки, перевели до слідчого ізолятора.

Проти ночі 29 квітня зросла кількість жертв ДТП, що сталася 17 квітня, помер ще один пасажир маршрутки.

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Раніше у лікарні помер 58-річний чоловік, що постраждав унаслідок ДТП, що сталася 17 квітня.

У Кривому Розі вранці 17 квітня зіткнулися маршрутка, автомобіль Mazda та автобус, що перевозив робітників. За офіційними даними, внаслідок зіткнення загинули восьмеро людей, ще 15 дістали поранення та отримали травми. Згодом стало відомо про дев'ятого загиблого внаслідок ДТП у Кривому Розі: постраждалий чоловік помер у лікарні.

18 квітня водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників смертельної аварії у Кривому Розі 17 квітня, оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

Чоловіка затримали одразу після ДТП, але вранці 18 квітня через погіршення стану здоров'я його перевели до однієї з лікарень Кривого Рогу, де він перебуває під конвоєм.

Більшість постраждалих та загиблих унаслідок ДТП — працівники заводу «АрселорМіттал Кривий Ріг».

20 квітня суд у Дніпрі вирішив взяти під варту водія Mazda.