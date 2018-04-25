Кривава ДТП у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 10 осіб

09:20, 25 квітня 2018
Суспільство
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У реанімації помер 58-річний постраждалий у ДТП / фото УНІАН

Як повідомив УНІАН заступник завідувача приймальним відділенням міської лікарні №2 Володимир Степанов, сьогодні о 4:50 в реанімації помер 58-річний постраждалий.

За його словами, у постраждалого були черепно-мозкова травма, множинні переломи ребер, травми внутрішніх органів.

Степанов зазначив, що зараз у лікарні перебувають 12 постраждалих у ДТП. Двоє із госпіталізованих перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації. Стан 10 осіб - середньої тяжкості.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса, який перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП. 20 квітня рішенням суду його взято під варту без права внесення застави.

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Теги: #ДТП#аварія#жертви#Кривий Ріг