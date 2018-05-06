У Дніпрі двоє екстремалів встановили національний рекорд України з хайлайну

Спортсмени Станіслав Панюта та Костянтин Карноза босоніж пройшли по мотузці, натягнутій на висоті 94 метри над землею.

У Дніпрі двоє спортсменів-екстремалів Станіслав Панюта та Костянтин Карноза встановили національний рекорд України з хайлайну, босоніж пройшовши по мотузці, натягнутій на висоті 94 метри над землею.

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Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі міської ради Дніпра, стропа завдовжки 63 метри була натягнута між дахами житлового комплексу «Башни» («Вежі»). Це – чи не найвища точка у Дніпрі.

Від землі екстремалів відділяли 28 поверхів. Щоб краще тримати рівновагу, по мотузці спортсмени йшли босоніж.

У міській асоціації екстремальних видів спорту зазначили, що нині саме в Дніпрі хайлайн розвивається так стрімко, як ніде в Україні.

Минулорічний рекорд України також було зареєстровано у Дніпрі - стропа була натягнута між дахами 26-ти поверхових будинків на висоті 88 метрів.