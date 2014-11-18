У Донецьку чути залпи і вибухи з важкого озброєння

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

В результаті військових дій знеструмлена трансформаторна підстанція в Київському районі міста. Через безперервні обстріли енергетики поки не можуть приступити до відновлення пошкоджених ліній.

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Всього на вечір 18 листопада в Донецьку залишаються без енергопостачання 17 трансформаторних підстанцій.