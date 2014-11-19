Ніч у Донецьку минула спокійно

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міськради.

"Станом на 10:00 в Донецьку тихо. Повідомлення від жителів, про пригодах в районах, не надходять", - йдеться в повідомленні.

Наразі знеструмлено Верхньокальміуську фільтрувальну станцію. Міські водовузли переведені на скорочений режим роботи. "У мінімальному режимі у КП "Донецькміськводоканал" є можливість подавати воду в Пролетарський, Калінінський і Петровський райони. В інших районах міста водопостачання практично не здійснюється. Всі сили кинуті на збереження запасів води для мереж теплопостачання", - зазначили в міськраді.

В деякі котельні вже організовано підвезення води для їх нормальної роботи. «Якщо енергопостачання фільтрувальної станції не буде відновлено незабаром, в місті можливі збої в роботі котелень», - повідомляє прес-служба.

Читайте такожУ Донецьку чути залпи і вибухи з важкого озброєнняКрім того, відновлено газопостачання 147 будинків приватного сектора в Київському районі міста. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи в Петровському і Куйбишевському районах.

Станом на ранок 19 листопада в Донецьку без газопостачання залишається 2567 абонентів.