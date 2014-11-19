Завтра в Україні штормовий вітер, ожеледиця та мокрий сніг
20 листопада в Україні пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, посилиться вітер до штормових значень. Скрізь, окрім східної частини,місцями можливі сильні опади.
Принесе несприятливу погоду циклон Теа, центр якого розташувався над Болгарією і Румунією.
Про це пише сайт opogode.
Температура повітря очікується в межах вночі від 4 тепла до 4 морозу, в Криму до 8 тепла, вдень від 2 морозу до 6 тепла, в Криму 4-10 градусів вище нуля.
У західній частині очікуються сніг, мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади. Температура повітря вночі 0+5, вдень +4+9 градусів.
У північних областях пройдуть мокрий сніг та дощ, поривчастий вітер, на дорогах ожеледиця. У Сумській області переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 0-4 градуси морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.
У центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. У Вінницькій області пройдуть сильні опади. Температура повітря вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень -1+4 градуси.
На сході України – переважно без опадів, на дорогах ожеледиця, сильний вітер. Температура повітря вночі 0-4 градуси морозу, вдень 0+6 градусів.
У південній частині дощ, місцями можливий мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця. В Одеській та Миколаївській областях – сильні опади. Температура повітря вночі 0+5, вдень 2-7 тепла, в Криму до 8-10 градусів тепла.
У Києві пануватиме волога холодна погода, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. В окремих районах можливі сильні опади. Температура повітря вночі 0-3, вдень 0+3 градуси.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.