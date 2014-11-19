Завтра в Україні штормовий вітер, ожеледиця та мокрий сніг

Принесе несприятливу погоду циклон Теа, центр якого розташувався над Болгарією і Румунією.

Про це пише сайт opogode.

Температура повітря очікується в межах вночі від 4 тепла до 4 морозу, в Криму до 8 тепла, вдень від 2 морозу до 6 тепла, в Криму 4-10 градусів вище нуля.

У західній частині очікуються сніг, мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади. Температура повітря вночі 0+5, вдень +4+9 градусів.

У північних областях пройдуть мокрий сніг та дощ, поривчастий вітер, на дорогах ожеледиця. У Сумській області переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 0-4 градуси морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. У Вінницькій області пройдуть сильні опади. Температура повітря вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень -1+4 градуси.

На сході України – переважно без опадів, на дорогах ожеледиця, сильний вітер. Температура повітря вночі 0-4 градуси морозу, вдень 0+6 градусів.

У південній частині дощ, місцями можливий мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця. В Одеській та Миколаївській областях – сильні опади. Температура повітря вночі 0+5, вдень 2-7 тепла, в Криму до 8-10 градусів тепла.

У Києві пануватиме волога холодна погода, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. В окремих районах можливі сильні опади. Температура повітря вночі 0-3, вдень 0+3 градуси.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.