На Донеччині виявили схованку з великою кількістю боєприпасів

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації державної прикордонної служби України, він знаходився в лісосмузі та був присипаний листям.

Попередньо встановлено, що сховок був обладнаний незаконними збройними формуваннями для подальшого використання під час наступу чи забезпечення диверсійних розвідувальних груп. У ньому знаходилися боєприпаси калібру 7,62 мм (1300 шт.), 5,45 мм (1400 шт.), гранати, запали, постріли до гранатомету тощо.

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