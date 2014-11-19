На Донеччині виявили схованку з великою кількістю боєприпасів
14:42, 19 листопада 2014Суспільство
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У віторок, 18 листопада, поблизу н.п. Рибінське в Донецькій області прикордонники у ході огляду прилеглої місцевості виявили сховок з великою кількістю боєприпасів.
Боєприпаси виявили поблизу Рибінського / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації державної прикордонної служби України, він знаходився в лісосмузі та був присипаний листям.
Попередньо встановлено, що сховок був обладнаний незаконними збройними формуваннями для подальшого використання під час наступу чи забезпечення диверсійних розвідувальних груп. У ньому знаходилися боєприпаси калібру 7,62 мм (1300 шт.), 5,45 мм (1400 шт.), гранати, запали, постріли до гранатомету тощо.
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