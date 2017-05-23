У Києві поліцейські побили перехожого, який намагався зняти їх на камеру

Слідчим відділом прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох працівників поліції за фактом спричинення тілесних ушкоджень громадянину, який намагався зафіксувати на мобільний телефон незаконні, на його думку, дії правоохоронців.

Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, інцидент стався на території одного з гаражних кооперативів столиці.

"Співробітники патрульної поліції намагалися з’ясувати стан алкогольного сп’яніння пасажира автомобіля, який перебував на стоянці біля гаражів. А коли випадковий перехожий став знімати їхні дії на мобільний телефон, правоохоронці, явно виходячи за межі наданих їм прав і повноважень, застосували щодо нього фізичне насильство. Так, заламуючи чоловіку руки за спину та наносячи йому удари в обличчя та різні частини тіла, поліцейські повалили його на землю, незаконно вилучили мобільний телефон та видалили з нього запис вказаних події", - йдеться у повідомленні.

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При цьому поліцейські не врахували, що їх незаконні дії у цей час фіксувала камера вуличного спостереження.

"У ході досудового розслідування здобуто беззаперечні докази вчинення поліцейськими злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення працівниками поліції своїх повноважень, що супроводжувалось насильством стосовно потерпілого", - зазначили в прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт стосовно поліцейських скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.