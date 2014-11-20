Європа недооцінила ступінь тяжкості ситуації в Україні - ПАРЄ

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на прес-службу ПАРЄ.

"Україна переживає серйозну гуманітарну кризу через конфлікт в східних регіонах. Я переконаний, що ступінь і тяжкість цієї кризи не в повній мірі оцінили в Європі і взагалі недооцінили у багатьох країнах Західної Європи", - заявив Шерідан.

Джим Шерідан відвідав Київ і Харків 17-18 листопада для вивчення проблем внутрішніх переселенців з Донбасу, а також - з Криму.

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У квітні ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і заборонила росіянам займати керівні посади в ПАРЄ до кінця року через анексію Криму Росією. Крім того, російській делегації заборонено брати участь в місіях спостерігачів на виборах.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Росія має намір вийти зі складу ПАРЄ.