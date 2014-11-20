У «ДНР» створюють суди, які будуть засуджувати до розстрілів

Про це повідомили у «прес-службі» «ДНР», передає Еспресо.TV

Голови військово-польових судів, в тому числі військовослужбовці - судді, призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням "голови Ради міністрів ДНР" за поданням "голови Військового трибуналу" і підпорядковуються "голові Військового трибуналу ДНР".

"Під юрисдикцію військово-польових судів потрапляють такі справи, як: непокора наказу (розпорядженню) командира, вбивство, державна зрада, шпигунство, диверсія, умисне знищення майна, мародерство, розбій, грабіж, розкрадання і пошкодження військового майна, ухилення від військової служби або дезертирство; а також інші злочини і правопорушення відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

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Також у "ДНР" повідомляють, що "по кожному вироку, який присуджує до смертної кари (розстрілу), військово-польовий суд негайно надсилає офіційні повідомлення голові військового трибуналу" ДНР "і Генпрокурору в письмовій формі, які, в свою чергу, зобов'язані негайно організувати перевірку законності та обґрунтованості вироку".

"Військово-польовим судам" підсудні злочини, скоєні військовослужбовцями на посаді до командира роти включно. "Військовому трибуналу" підсудні злочини, скоєні військовими начальниками на посаді від начальника служби (командира батальйону) і вище.