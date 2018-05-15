"Українські амазонки": у столичному Мистецькому арсеналі відбувся незвичний етнопоказ до Дня вишиванки (фото, відео)

На подіум вийшли військові медики, журналісти, волонтери, котрі змінили звичні камуфляж та берці на вишиванки та підбори.

У столичному Мистецькому арсеналі відбувся етнопоказ до Дня вишиванки. Моделями на ньому стали жінки, які воюють на Сході країни.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На подіум вийшли військові медики, журналісти, волонтери, котрі змінили звичні камуфляж та берці на вишиванки та підбори. Частина дівчат – герої України, за плечима котрих бої та сотні врятованих життів. Деякі красуні розповіли, що вперше за чотири роки війни взули туфлі, а не берці. "Старшина 1-го добровольчогго батальону, "Правий сектор". Я за два-три дні повернуся назад у Широкине. Не встигаю перемикатися, я так і лишаюся на війні. А ті, хто повернувся, такі заходи будуть стимулювати на мирне життя, вони згадають, як це – носити спідницю. Це круто", - вважає парамедик "Тайра".

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Дефілювали вони в сукнях від українських дизайнерів, а поруч представили колекцію давніх вишиванок, яким понад 200 років. Їх возили по всьому світу і нарешті демонструють у Києві. Студенти в національному вбранні розповідали про традиційний одяг з різних регіонів України. "Тут за кожним стоїть історія – волонтерська, добровольча. Коли люди готові були віддати своє життя, при цьому несуть стільки добра і краси – це неймовірно", - зізнався міністр культури Євген Нищук.