У Львові відкрили перший в місті велопатруль (фото)

Устаткування, форму та екіпіровку для поліцейських забезпечила Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС).

Сьогодні, 20 травня, у Всеукраїнський велодень у Львові на площі перед Оперним театром дали старт роботі львівського велопатруля.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

"Я сподіваюся, що це перші, але не останні патрульні, яких ми будемо готувати в розрізі велопатруля. Хлопці і дівчати пройшли відповідну підготовку. Є певні особливості патрулювання на велосипедах, і, я думаю, що це дуже круто, що сьогодні, у Львові ми запускаємо велопатруль", — сказав Роман Пилипенко, начальник Управління патрульної поліції у Львівській області.

Устаткування, форму та екіпіровку для поліцейських забезпечила Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС). Наприкінці минулого року КМЄС передала Патрульній поліції Львівської області велосипеди, комплекти уніформи та інше обладнання, вартістю понад 380 тисяч гривень (12 000 євро). За цей час поліцейські пройшли спеціальну підготовку патрулювання вулиць на двоколісних. Передане устаткування є частиною постійної допомоги від Консультативної місії ЄС у впровадженні однієї з найкращих європейських практик — взаємодії поліції з громадою (community policing).

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"Україна зараз є на шляху великих реформ. Метою яких, насамперед, є створити державні установи, які є ефективними, відповідальними та користуються повагою та довірою населення. І для поліції це означає, що поліція перетворюється із силової організації на організацію інституції, яка надає хороші, ефективні послуги населенню. А також запроваджує модель правоохоронної діяльності community policing, яка спрямована на посилення зв’язків поліції з громадськістю. Ми сподіваємося, що це покращить ситуацію з безпекою у Львові та забезпечить якомога кращі послуги громадянам. І також сподіваємося, що це приведе до ще кращої комунікації між поліцією та громадою. Саме з допомогою велосипеда патрульна поліції буде якомога краще і легше бути саме тут з громадянами", — додав Матс Люнгвальд, Координатор регіонального представництва Консультативної місії Європейського союзу у місті Львові.

Завдяки Проекту підтримки підготовки поліцейських (РТАР) канадськими фахівцями — тренерами і командирами велопатрульних підрозділів — у 2016 році було розроблено і проведено перші спеціалізовані курси для поліцейських велопатрульних в Україні, а згодом створено перший курс підготовки інструкторів поліцейських велопатрульних.

Влітку 2017 року підготовку за таким тижневим інструкторським курсом пройшли семеро патрульних з різних міст, і за результатами двотижневої інструкторської практики — проведення навчання для велопатрульних під наглядом канадських наставників — отримали відповідні сертифікати. Серед них інструктор поліцейських велопатрульних і для міста Львова Назарій Прінь. Це дозволило забезпечити проведення п’ятиденного спеціалізованого курсу підготовки підрозділу для львівського велопатруля. Виробництво навчальних матеріалів забезпечив проект РТАР.

Після запуску велопатруль взяв участь у «Велодні Львова — 2018» і подолає 20-кілометровий маршрут з усіма велолюбителями.

Свою роботу велопатруль розпочне вже з понеділка, 21 травня. Патрулювати будуть на вулицях міста, скверах, парках та будуть стежити за громадським порядком в центрі міста. Щодня на патрулювання вулиць виїжджатимуть по два велопатрулі (4 людини).