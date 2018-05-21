"Скоро взагалі пляжу не залишиться": з'явилися нові фото з окупованого Криму

Користувачі мережі нарікають, що окупанти знищують Крим та його природу.

У мережі показали нові фото з окупованого Росією Криму. На знімках зображений пляж Заозерного, який страждає від розкрадання піску.

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Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter. "Євпаторія Заозерне. Скоро взагалі пляжу не залишиться, раніше так нахабно пісок не крали! Так процвітає Крим", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що палі, які, як видно на фото, стирчать з піску, раніше ніколи не були помітні, а від навісу до моря було не менше 3-5 метрів.

Раніше в мережі показали, що в окупованій Ялті міський сад у центрі набережної перебуває в жалюгідному стані.