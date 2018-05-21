Сестра Сенцова: голодування – це вже жест відчаю

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого назвав звільнення усіх українських політв'язнів у Росії.

Голодування незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова стало несподіванкою для його родини.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказала його сестра Наталя Каплан.

“Голодування для мене стало несподіванкою. Він намагався підготувати маму до цієї новини, але це підриває її здоров’я. Голодування - це вже жест відчаю. Ним він намагається наблизити звільнення інших ув’язнених. Голодування він оголосив перед чемпіонатом світу (УНІАН: чемпіонат світу з футболу 2018 року, що відбудеться в Росії 14 червня - 15 липня), щоб про нього дізнались як можна більше людей”, - сказала Каплан.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення усіх 64 українських політв'язнів у Росії. Він сказав адвокату Дмитро Дінзе, який відвідав його в колонії у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономної округ): «Якщо я помру перед чемпіонатом або під час, буде резонанс на користь інших політв'язнів».