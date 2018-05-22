Соціологи констатують зміну за 4 роки думки українців щодо НАТО: більшість – за вступ

Опитування показало, що найбільше прихильників вступу в НАТО серед респондентів, які симпатизують партії «Свобода» - 80%, партії «Самопоміч» - 74%, БПП – 69%. Найменше – по 12% та 11% відповідно серед прихильників Опоблоку та «За життя».

У разі, якби сьогодні проводився референдум за вступ України в НАТО, 43% респондентів проголосували б «за».

Про це свідчать результати опитування «Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні: опитування IRI», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) у березні.

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Натомість, 33% респондентів виступають проти вступу в НАТО, 7% відповіли, що не голосуватимуть, а 18% було важко відповісти на це питання.

Опитування також показало, що найбільше прихильників вступу в НАТО серед респондентів, які симпатизують партії «Свобода» - 80%, партії «Самопоміч» - 74%, БПП – 69%. Найменше – по 12% та 11% відповідно серед прихильників Опоблоку та «За життя».

У той же час, під час опитування, яке було проведене у 2014 році, 34% респондентів виступали за вступ України в НАТО, 43% - проти, 9% сказали, що не голосували б, 13% було важко відповісти на це питання.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.