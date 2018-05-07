Соціологи розповіли про ставлення українців до вступу у ЄС і НАТО

8,9% українців вважають, що Україна має йти напрямком вступу до Митного союзу, а 37,8% не підтримують вступ до НАТО.

45,9% українців вважають, що Україна має йти інтеграційним напрямком вступу до Європейського Союзу, а вступ до Північноатлантичного Альянсу підтримують 41,4% населення.

Про це свідчать презентовані на прес-конференції в УНІАН результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з опитуванням, 8,9% респондентів вважають, що Україна має йти напрямком вступу до Митного союзу, ще 31,6% - Україні не слід ані орієнтуватися на вступ до ЄС, ані до Митного союзу.

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Водночас 12,9% опитаних не визначилися зі своєю думкою щодо інтеграційного напрямку України, а 0,7% відмовилися відповідати.

Вступ до НАТО підтримують 41,4% респондентів, тоді як 37,8% не підтримують цього. Ще 20% не визначилися зі своєю думкою, а 0,9% відмовилися відповісти на запитання.

Згідно з дослідженням, 75,3% українців вважають, що керівництво держави веде країну в неправильному напрямку, 10,4% - в правильному напрямку. Не визначилися зі своєю думкою 14%, відмовилися відповісти на запитання - 0,3%.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, проєвропейський вектор та вступ до НАТО більше підтримують на заході України.

На думку українців, із запропонованого переліку проблем першочерговими для України є припинення війни на Сході - 61,7%, створення робочих місць - 33,5%, підвищення зарплат і пенсій - 31,9%, подолання корупції - 29% та зниження тарифів на комунальні послуги - 19,1%.

*** Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки з 5 по 19 квітня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім Криму та окупованого Донбасу) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.