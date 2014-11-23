У мережі з'явилося відео землетрусу в Одесі

10:59, 23 листопада 2014
Суспільство
0 0

У мережі з'явилися відеозаписи потужних підземних поштовхів, що прокотилися вчора ввечері територією України.

В мережі виклали відео підземних поштовхів / ТСН

Записи землетрусу в Одесі були викладені користувачаму на відеохостингу youtube.

Магнітуда землетрусу в епіцентрі складала 5,6 за шкалою Ріхтера. 

Землетрус по території України пройшов без руйнувань, заявляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі учора ввечері стався землетрус. Приблизно о 21:15 мешканці міста відчули значний струс земної поверхні, особливо ті, які мешкають у висотних будинках.

За словами городян, у квартирах багатоповерхових будівель не тільки хиталися люстри, а й «переміщалися» важкі меблі.

Обережно, на відео присутня обсценна лексика.

Одеса

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter