"Румунський" землетрус не викликав руйнувань на території України

22 листопада о 21:14 зареєстровано землетрус із території Румунії, який охопив територію України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожЕксперти пообіцяли Центральній Азії сильні землетруси протягом більше 10 роківЗгідно з оприлюдненою інформацією, магнітуда землетрусу (за шкалою Ріхтера) складала 5,6.

Землетрус по території України пройшов без руйнувань, заявляє Держслужба.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі учора ввечері стався землетрус. Приблизно о 21:15 мешканці міста відчули значний струс земної поверхні, особливо ті, які мешкають у висотних будинках.

За словами городян, у квартирах багатоповерхових будівель не тільки хиталися люстри, а й «переміщалися» важкі меблі.