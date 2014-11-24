На будівництво «Стіни » на кордоні з Росією виділили ще 235 млн гривень

Про це повідомив начальник прес-служби держприкордонслужби України Олег Слободян, передають РИА Новости.

Раніше представник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко повідомив, що ці гроші виділені для облаштування державного кордону та розмежування лінії безпеки в зоні АТО на Донбасі.

Читайте такожНа будівництво "Стіни" на кордоні з Росією не вистачає грошей - радник президента

"Гроші були виділені нещодавно, і на даний момент питання їх розподіл ще не вирішений, оскільки ми над цим працюємо", - сказав Слободян.

При цьому він уточнив, що виділені кошти підуть саме на інженерне облаштування кордону, а розмежування лінії безпеки - "це зовсім інший проект".