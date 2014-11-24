На будівництво «Стіни » на кордоні з Росією виділили ще 235 млн гривень
16:04, 24 листопада 2014Суспільство
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Державна прикордонна служба України отримала близько 235 мільйонів гривень на облаштування кордону з Росією, однак ще не визначила, на які саме цілі підуть виділені кошти.
Гроші на будівництво були виділені нещодавно / УНІАН
Про це повідомив начальник прес-служби держприкордонслужби України Олег Слободян, передають РИА Новости.
Раніше представник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко повідомив, що ці гроші виділені для облаштування державного кордону та розмежування лінії безпеки в зоні АТО на Донбасі.
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"Гроші були виділені нещодавно, і на даний момент питання їх розподіл ще не вирішений, оскільки ми над цим працюємо", - сказав Слободян.
При цьому він уточнив, що виділені кошти підуть саме на інженерне облаштування кордону, а розмежування лінії безпеки - "це зовсім інший проект".
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