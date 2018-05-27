День народження Києва: Порошенко показав розкішну панораму столиці

Київ відзначає 1536-й День народження. На опублікованій главою держави панорамі відкривається приголомшливий вид на все місто.

Президент України Петро Порошенко привітав українців і, зокрема, жителів столиці з днем Києва. Відповідне привітання глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Вітаю всіх киян і українців, які душею і серцем люблять столицю!", – йдеться в повідомленні.

До привітання президент прикріпив розкішну панораму з видом на українську столицю.

Нагадаємо, що сьогодні кияни святкують День Києва – 1536-й день народження міста. Зокрема, з 13:00 до 21:00 на вуличній сцені біля КМДА (вулиця Хрещатик, 36) відбудеться великий концерт до Дня Києва.

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Також, напередодні Дня Києва столичний астролог Любов Шехматова склав гороскоп для міста і городян на наступний рік. За її прогнозом, в Києві варто очікувати будівництва спортивно-оздоровчих комплексів, басейнів, дитячих садків, ігрових майданчиків. Будуть облаштовуватися місця для відпочинку та розваг, паркових зон, місць "тусовки" для молоді.