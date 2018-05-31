У Сенцова випадають зуби через голодування

Собчак повідомила, що у Сенцова випало два зуба.

У Олега Сенцова через голодування випадають зуби.

Про це у своєму Twitter повідомила Ксенія Собчак. "У нього дійсно випало два зуба, цинги говорить поки немає. Просто жахливо шкода його. Худий, блідий", - написала вона.

Вона додала, що вмовляла його припинити голодування. Але Сенцов налаштований рішуче і просить не вмовляти змінити рішення.

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Як відомо, 16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. Єдиною вимогою Сенцова є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.