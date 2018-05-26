Стан Сенцова наразі є стабільним – сестра

16 травня адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування.

Стан українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській тюрмі, стабільний, повідомила його сестра Наталя Каплан.

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«Наразі стан у Олега стабільний, тобто ні хороший, ні поганий», –сказала вона в ефірі телеканалу «112 Україна».

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.