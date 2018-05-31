Бабченко не знає, навіщо СБУ вдалася до інсценування при достатній кількості доказів

Бабченко не до кінця розуміє значення операції, у ході якої його "убили".

Журналіст Аркадій Бабченко розповів, що він не знає, чому СБУ вирішило інсценувати його вбивство, хоч мала вже достатньо доказів для затримання підозрюваного.

Як повідомляє Українська правда, на запитання, для чого була ця спецоперація, Бабченко відповів: "Не знаю, не до мене питання".

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"Не я її (спецоперацію – ред.) розробляв. Мабуть у них (українських спецслужб – ред.) були свої якісь причини".

"Можливо вони хотіли зробити так, щоб тут проколів не було, щоб була стовідсоткова доказова база. Я їх в цьому розумію. Але це не до мене питання. Я не знаю для чого", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, і провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.