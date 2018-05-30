СБУ підготувала підозру організатору «вбивства» Бабченка у підготовці терористичного акту
Слідчими Служби безпеки України підготовлена підозра організатору «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка в пособництві на замовлення російських спецслужб до вчинення теракту.
Про це повідомляє прес-центр СБ України.
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«Слідчими СБУ підготовлена підозра організатору злочину в пособництві на замовлення російських спецслужб до вчинення терористичного акту, застосування зброї, вчинення вибуху та інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, що могло призвести до загибелі людини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.
В СБУ зазначають, що триває досудове слідство.
Як повідомляв УНІАН, вчора у поліції повідомили, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко був застрелений біля дверей квартири, в якій він мешкав.
Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий: СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом. У СБУ повідомили, що мають докази того, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього був завербований громадянин України, який мав знайти виконавця злочину. Організатор запропонував скоїти вбивство АТОшнику, який у підсумку став співпрацювати з СБУ.
Організатора вбивства затримали.