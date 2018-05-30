СБУ підготувала підозру організатору «вбивства» Бабченка у підготовці терористичного акту

У спецслужбі зазначають, що триває досудове слідство.

Слідчими Служби безпеки України підготовлена підозра організатору «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка в пособництві на замовлення російських спецслужб до вчинення теракту.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Читайте такожУчасник АТО, який “стріляв” у Бабченка, проходитиме у кримінальній справі як свідок - Луценко

«Слідчими СБУ підготовлена підозра організатору злочину в пособництві на замовлення російських спецслужб до вчинення терористичного акту, застосування зброї, вчинення вибуху та інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, що могло призвести до загибелі людини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, вчора у поліції повідомили, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко був застрелений біля дверей квартири, в якій він мешкав.

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий: СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом. У СБУ повідомили, що мають докази того, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього був завербований громадянин України, який мав знайти виконавця злочину. Організатор запропонував скоїти вбивство АТОшнику, який у підсумку став співпрацювати з СБУ.

Організатора вбивства затримали.