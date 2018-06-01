Після втрати ноги 18-річний скейтбордист вирішив підкорити зимову Паралімпіаду (відео)

Одна з поїздок верхи на вагоні закінчилася місяцем коми і відрізаною ногою. Тепер хлопець мріє стати паралімпійцем.

18-річний скейтбордист і руфер Іван Пальчиків втратив ногу під час екстремальних пригод, однак після цього вирішив підкорити зимову Паралімпіаду.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Раніше хлопець крутив сальто, катався на скейті, підкорював дах поїзда. Одна з поїздок верхи на вагоні закінчилася обірваної страховкою, місяцем коми і відрізаною ногою.

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Хлопець мріє стати паралімпійцем. Шлях до збірної почнеться з мінімального - потрібно поставити протез. Наступна зимова Паралімпіада пройде в 2022 році.

Раніше повідомлялося, що збірна України посіла шосте місце в медальному заліку Паралімпіади.