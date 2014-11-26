В РНБО зафіксували два реактивні літаки РФ в небі над Луганською областю

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Продовжується ведення повітряної розвідки військовими літаками РФ, у тому числі з порушенням кордону. 25 листопада на ділянці відділу прикордонної служби «Станично-Луганське» на напрямку «Маноцький (РФ) - Колесниківка (Україна)» зафіксовано порушення повітряного простору України двома військовими реактивними літаками, які залетіли на територію України", - сказав Лисенко.

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За його словами, один літак залетів на територію України на відстань 500 метрів, інший - на 5 км.

"Сили протиповітряної оборони України зафіксували провокаційні польоти і готові були вразити цілі, але літаки повернулися на територію Росії", - зазначив Лисенко.