В РНБО зафіксували два реактивні літаки РФ в небі над Луганською областю
Вчора два російські реактивні військові літаки порушили повітряний простір України в Луганській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Продовжується ведення повітряної розвідки військовими літаками РФ, у тому числі з порушенням кордону. 25 листопада на ділянці відділу прикордонної служби «Станично-Луганське» на напрямку «Маноцький (РФ) - Колесниківка (Україна)» зафіксовано порушення повітряного простору України двома військовими реактивними літаками, які залетіли на територію України", - сказав Лисенко.
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За його словами, один літак залетів на територію України на відстань 500 метрів, інший - на 5 км.
"Сили протиповітряної оборони України зафіксували провокаційні польоти і готові були вразити цілі, але літаки повернулися на територію Росії", - зазначив Лисенко.