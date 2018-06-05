У В'ятровича підтвердили незаконність пам'ятників Жукову

В Інституті нацпам'яті нагадали про бойовий шлях та військові злочини найвідомішого радянського маршала.

В рамках декомунізації усі пам'ятники та меморіальні дошки на честь радянського маршала Георгія Жукова в Україні мають бути демонтовані, а об'єкти топоніміки, названі в його честь – перейменовані.

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Про це йдеться в листі голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, підготовленого у відповідь на звернення депутата Харківської облради Дмитра Булаха. Копію документа Булах оприлюднив у Facebook.

«Днями здуло і розбило меморіальну табличку Жукову. Так от для легалістів, які дуже переживають, свіжа відповідь Інституту національної пам'яті, профільної державної організації, яка відповідає за декомунізацію. Вони кажуть, що вітри дмуть у правильному напрямку», – зазначив депутат.

У листі В'ятровича, зокрема, зазначається, що Георгій Жуков у 1920-1921 році брав участь у придушенні селянського повстання на Тамбовщині, а в роки Другої світової війни його накази стали причиною загибелі сотень тисяч українців, призваних до лав РКЧА. Маршал Жуков також був організатором і керівником військових навчань на Тоцькому полігоні 1954 року, в ході яких до 65 тисяч радянських солдатів були піддані радіаційному випромінюванню.

Він також був одним з ініціаторів придушення національного повстання в Угорщині 1956 року.

В Інституті нацпам'яті прийшли до висновку, що Жуків – особа, причетна до встановлення радянської влади збройним шляхом, що обіймала керівні посади в компартії і радянських органах державної влади.

Напередодні повідомлялося, що у Харкові невідомі розбили меморіальну дошку радянському маршалу Георгію Жукову, встановлену на фасаді школи № 127 в районі Холодної Гори. Інформацію про подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварского відділу поліції. Поліція встановлює особи невідомих, які пошкодили дошку.