У Харкові вандали розбили меморіальну дошку маршалу Жукову (фото)

Дошка була встановлена на фасаді школи № 127 в районі Холодної Гори.

У Харкові невідомі розбили меморіальну дошку радянському маршалу Георгію Жукову, встановлену на фасаді школи № 127 в районі Холодної Гори.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася вчора, 3 червня, близько 3:00 на вулиці Семінарській.

За відомостями поліції, до Новобаварського відділу поліції надійшла інформація про те, що на фасаді школи невідомі розбили меморіальну дошку з мармуру, встановлену на честь Жукова.

На місце події виїжджали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Поліція встановлює особи невідомих, які пошкодили дошку.

Як відомо, навесні 2017 року невідомі вже демонтували меморіальну дошку з барельєфом на честь Жукова з фасаду школи №127, яка носить ім’я Жукова. Наприкінці травня цього року меморіальна дошка була відновлена.