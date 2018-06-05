Один у полі воїн: Олег Сенцов голодує 23 дні (відео)

Український режисер Олег Сенцов голодує вже 23 дні.

Спецслужби РФ затримали його у Криму в травні 2014. Абсолютно безпідставно звинувативши в тероризмі.

У 2015 у Ростові-на-Дону Сенцова засудили до 20 років ув’язнення.

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14 травня 2018 режисер оголосив безстрокове голодування у російській Арктиці. Він вимагає звільнити всіх українців, яких незаконно утримує Кремль. І заявляє, що готовий померти, якщо його вимоги не виконають.

Олег дуже схуд, зблід і втратив два зуби, однак налаштований рішуче. Адміністрація колонії може вдатися до примусового годування. Йому планують через ніс заливати поживну суміш.

На підтримку Сенцова проводять всесвітню акцію. Звільнити українського режисера вимагають у Нью-Йорку, Варшаві, Чехії, Канаді.

Усього у російських в’язницях перебувають понад 60 українських політв’язнів.