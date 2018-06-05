"Ти особливий, бл**ь?": у Запоріжжі водій маршрутки відмовив АТОшнику у проїзді й поплатився (відео)
21:23, 05 червня 2018Суспільство
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На маршруті №75 водій назвав бійця полку "Азов" "халявщиком".
Маршрутник відмовив у безкоштовному проїзді АТОшнику / Скріншот
У Мережі з'явилося відео, на якому водій маршрутки у Запоріжжі відмовляє АТОшнику в пільговому проїзді, називаючи його "халявщиком, який грає у війнушку".
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Судячи із запису, АТОшник реагує на відмову спокійно, а водій продовжує кричати про те, що "в 43-45-му роках країну вже звільнили, а ви за чотири роки не можете два міста с**них звільнити".
Як повідомляють місцеві ЗМІ, водій працює на 75-му маршруті у Запоріжжі, проїзд на якому коштує 5 гривень. Пізніше стало відомо, що маршрутника звільнять.
Як повідомляв УНІАН, у столиці водій маршрутки № 716 вигнав сина загиблого в АТО бійця.
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