Напередодні Маршу Рівності хакери зламали сайт ЛГБТ-організації: учасникам погрожують розправою

Напередодні проведення Маршу Рівності в Києві хакери зламали сайт ЛГБТ-організації "Гей-альянс Україна", учасникам погрожують розправою. Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

"Однією з сумних новин сьогоднішнього дня є те, що зловмисники зламали наш сайт upogau.org, попередньо надіславши на електронну адресу лист з погрозами. Зараз ми намагаємося виправити ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Представники організації звернулися в департамент поліції по боротьбі з кіберзлочинністю.

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Як повідомляв УНІАН,"Правий сектор" має намір блокувати київський марш за права ЛГБТ. Націоналістичні сили не вважають проведення маршу ЛГБТ-спільноти захистом прав людей і спробують його заблокувати. При цьому обіцяють не нападати на участіков "Київпрайду".