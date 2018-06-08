Заступника мера Черкас і його спільників підозрюють у розтраті понад 3 мільйонів гривень

7 червня заступнику міського голови Черкас, заступнику начальника одного з департаментів міськради, приватному підприємцю та її чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Прокуратура Черкаської області підозрює посадових осіб Черкаської міської ради у розтраті більш ніж 3 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

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"Слідством установлено, що посадові особи Черкаської міської ради за попередньою змовою між собою, маючи на меті розтрату бюджетних коштів на користь третьої особи, залучили до своєї протиправної діяльності приватного підприємця та її чоловіка. Саме з приватним підприємцем зазначені посадовці в 2017 році від імені департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради уклали договори поставки товару. Достовірно знаючи, що обумовлений товар не закуплявся та не постачався, а отже, умови договору в дійсності не виконано, вказані посадові особи підписали акти прийому-передачі майна та договори про передачу товару на зберігання, внаслідок чого за нібито надані послуги підприємцю з бюджету перераховано більш як 3 млн. 260 тис. грн.", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що у четвер, 7 червня, одному із заступників міського голови, заступнику начальника одного з департаментів Черкаської міськради, приватному підприємцю та її чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

На цей час триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.