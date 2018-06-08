Прилетить Рената Літвінова та інші російські актори: в Одесі попрощаються з режисером Кірою Муратовою (відео)

Віддати шану режисерці прилетить Рената Літвінова та ще кілька відомих акторів з Росії. Муратова ще за життя заповіла, щоб з нею прощалися лише родина та найближчі друзі.

В Одесі сьогодні проведуть в останню путь українську режисерку Кіру Муратову.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Вона померла після важкої хвороби на 84 році життя. Останнім часом практично не з'являлася на одеській кіностудії, де пропрацювала понад півстоліття.

Офіційної церемонії прощання не буде. Муратова ще за життя заповіла, щоб з нею прощалися лише родина та найближчі друзі. Віддати шану режисерці прилетить Рената Літвінова та ще кілька відомих акторів з Росії.

На самій кіностудії вечір пам’яті Муратової влаштують на поминальний, дев’ятий день.

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"Вона на цій студії пропрацювала від прибиральниці до академіка і супермайстра, розумієте. Так виходило, що життя її викручувало мотузки з неї. Вона пручалася і залишила чудові картини філософські, унікальні, про людину, в якій ще не все втрачено", - сказав голова одеського відділення спілки кінематографістів України Ярослав Лупій.

Нагадаємо, легендарний український режисер Кіра Муратова пішла з життя у 84 роки. Знаменитості не стало 6 червня.