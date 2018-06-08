Жертви пальмового масла: чому людство знищує орангутанів, які можуть зникнути вже через 10 років (відео)

Орангутани стрімко вимирають і кожен з нас бере участь в їх знищенні, навіть не знаючи про це.

Їх страждання пов'язані з видобуванням на їх батьківщині пальмового масла. Воно міститься в більшості товарів в супермаркетах. Починаючи від вашої піци до зубної пасти.

Щогодини спалюються ділянки землі розміром з 300 футбольних полів, щоб посадити пальмові дерева. Це змушує орангутанів залишати свої будинки. Ті, хто залишається, вмирає від виснаження або згорає.

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Через це орангутанам загрожує вимирання вже через 10 років. Але ти можеш протистояти цій жорстокості.

Шукай на продуктах логотип екологічного пальмового масла. Також зменшуй своє споживання продуктів з вмістом пальмової олії.

Не будь частиною проблеми, будь частиною рішення!