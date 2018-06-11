У Женеві порушать питання захисту прав українських політв'язнів в РФ – Порошенко

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні отримати можливість відвідувати заручників і забезпечувати гуманітарну допомогу, зазначив президент.

Президент України Петро Порошенко домовився з принцесою Софією, яка очолює Червоний Хрест Ліхтенштейну, про те, що вона підніме в Женеві питання про активізацію діяльності Червоного Хреста щодо захисту прав українських політв'язнів.

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Про це глава Української держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"З принцесою Софією, яка очолює Червоний Хрест Ліхтенштейну, домовилися про те, що вона підніме в Женеві питання про активізацію діяльності Червоного Хреста щодо захисту прав ув'язнених українців у РФ і на тимчасово окупованих територіях. Також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні отримати можливість відвідувати наших заручників і забезпечувати гуманітарну допомогу", – написав президент.

Крім того, Порошенко доручив уповноваженому з прав людини Людмилі Денисовій активізувати співпрацю з Червоним Хрестом і особисто відвідати українських політв'язнів у тюрмах Росії та на окупованих нею територіях Донбасу і Криму.