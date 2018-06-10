Порошенко подякував G7 за чіткий меседж на підтримку України

15:30, 10 червня 2018
Політика
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Петр Порошенко / REUTERS

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Відповідну заяву глава держави зробив на своїй сторінці у Facebook.  

«Саміт в Шарлевуа та мої контакти з керівництвом Сімки напередодні цієї зустрічі підтверджують, що Україна перебуває серед ключових пріоритетів Вільного світу», – зазначив він.

«Вітаю чіткий консолідований меседж наших партнерів про те, що Кремлю слід позбутися ілюзій та сумлінно виконувати свої зобов’язання. Умови гранично чіткі: спочатку повага до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі та повернення Криму Україні. В іншому разі ціна для Москви за її агресію проти України та втручання у внутрішні справи інших держав і надалі зростатиме!», – наголосив президент.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" - Сполучених Штатів, Канади, Японії, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії - зробили різку заяву щодо Росії. У підсумковому комюніке саміту G7 мовиться, що західні санкції проти Росії триватимуть до тих пір, поки Москва не виконає свої зобов'язання в Україні згідно з Мінськими домовленостями. Більше того, санкції навіть можуть посилити.

"Ми підтверджуємо наше засудження незаконної анексії Криму і знову підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського суверенітету, незалежності і територіальної цілісності в рамках її міжнародновизнаних кордонах", - йдеться у заяві G7.

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Теги: #Росія#Порошенко#Велика сімка