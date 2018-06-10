Порошенко подякував G7 за чіткий меседж на підтримку України

За словами президента, Україна перебуває серед ключових пріоритетів Вільного світу.

Президент України Петро Порошенко висловив лідерам Великої Сімки вдячність за потужний сигнал підтримки України.

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Відповідну заяву глава держави зробив на своїй сторінці у Facebook.

«Саміт в Шарлевуа та мої контакти з керівництвом Сімки напередодні цієї зустрічі підтверджують, що Україна перебуває серед ключових пріоритетів Вільного світу», – зазначив він.

«Вітаю чіткий консолідований меседж наших партнерів про те, що Кремлю слід позбутися ілюзій та сумлінно виконувати свої зобов’язання. Умови гранично чіткі: спочатку повага до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі та повернення Криму Україні. В іншому разі ціна для Москви за її агресію проти України та втручання у внутрішні справи інших держав і надалі зростатиме!», – наголосив президент.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" - Сполучених Штатів, Канади, Японії, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії - зробили різку заяву щодо Росії. У підсумковому комюніке саміту G7 мовиться, що західні санкції проти Росії триватимуть до тих пір, поки Москва не виконає свої зобов'язання в Україні згідно з Мінськими домовленостями. Більше того, санкції навіть можуть посилити.

"Ми підтверджуємо наше засудження незаконної анексії Криму і знову підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського суверенітету, незалежності і територіальної цілісності в рамках її міжнародновизнаних кордонах", - йдеться у заяві G7.