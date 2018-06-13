"Суцільний бетоний ящик": в мережі показали, як розкішні маєтки миколаївських суддів знищили чорноморський пляж (фото)

Через нахабство забудовників піщаний пляж був знищений, а сусідню ділянку берега сильно розмило.

На одному з чорноморських курортів піщаний пляж був знищений, а сусідню ділянку берега сильно розмило.

Як пише на своїй сторінці в Facebook геолог і експерт з проблем захисту Юрій Верба, це сталося через те, що десять суддів Миколаївського обласного суду побудували свої розкішні вілли прямо на громадському пляжі.

"Море відразу показало своє ставлення до цього неподобства - зруйнувало їм паркани і закидало розкішні газони піском з уламками цих цегляних парканів. Тоді наші грамотні судді знайшли гранично безграмотного проектувальника захисту і тепер замість пляжу маємо суцільний бетоный ящик з черепашкою там, де відновити піщаний пляж було дуже просто і з меншими витратами. Плюс до всього через таке втручання сильно розмило сусідню ділянку берега на захід", - написав геолог.

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