Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі українського воїна (фото)

Тяжкопораненого бійця не встигли довезти до госпіталю живим.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил 12 червня загинув мешканець Горохівського району Волинської області Микола Вільчинський, воїн 24-ої ОМБр.

Знайомі бійця розповідають, що чоловік приїздив днями у рідне село Старики на хрестини своєї доньки, передає повідомляє волинський сайт gorohiv.rayon.

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Про обставини загибелі інформації мало, найімовірніше, було кульове поранення від ворожого снайпера. Тяжкопораненого бійця не встигли довезти до госпіталю живим.

Відомо, що 25-річний Микола Вільчинський встиг відслужити в АТО період однієї мобілізації й приблизно півроку відслужити на контракті.

Як повідомляв штаб ООС, терористи зазнають значних втрат на Донбасі: за добу п'ятьох ліквідовано та чотирьох поранено. Крім того, ЗСУ знищили бойову броньовану машину противника.