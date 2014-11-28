З полону бойовиків звільнені майже дві тисячі українців - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат, уповноважена президента України із врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко на брифінгу в Києві.

"Станом на сьогодні звільнено 1 тис. 800", - сказала вона і додала, що з них 1 тис. 43 людини звільнили за підтримки Центру сприяння звільненню заручників при СБУ.

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Крім того, за словами Геращенко, на сьогодні у call-центр СБУ, який було створено після підписання Мінських угод, надійшло 2 тис. 800 звернень.